Fenerbahçe'nin başarısının ardındaki gerçek

Fenerbahçe, yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yaparken hem lig hem de Avrupa kupalarında dolu dizgin ilerleyişini sürdürüyor.

İsmail Kartal yönetiminde hedef güncellemeye devam eden sarı lacivertli ekibin yeni planı da ortaya çıktı. Hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de, takımda oluşan rekabet ortamı da taraftarların yüzünü güldürüyor.

LİG MESAİSİ ARA VERMEDEN

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde dün teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yapılan çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında ise oyuncular bireysel çalıştı. Sprtak Trnava karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile noktaladı. Sarı-Lacivertliler, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

"GÜZEL BİR REKABET ORTAMI"

Sarı lacivertlilerin hocası İsmail Kartal, rotasyonlu kadro kullanımıyla ilgili olarak şu sözleri sarf etmişti: "Biz bir takımız. 26-27 tane oyuncumuz var. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Bütün oyuncuları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizim sistemimizde herkes görevini biliyor. Bazı oyuncuları da işin içinde tutmanız için onları oynatmanız gerekiyor. Biri sakatlandığında ya da ceza aldığında arkasında oynatacağınız oyuncu hazır değilse uzun vadede bu maçlardan nasıl çıkacaksınız? Güzel bir rekabet ortamı var. Herkesi oynatmaya çalışıyoruz, herkes oynamayı hak ediyor. Sonuçta bunu dengelemeye çalışıyoruz. Ben hiçbir zaman iç saha ya da dış saha diye değerlendirmiyorum. Her oyuncumun bana istediğimi vereceğini bildiğimden dolayı bu şekilde devam ediyoruz."