Fenerbahçe'nin başarısının perde arkası

Süper Lig'in erteleme maçında bugün Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Sarı-lacivertliler ligde 6'da 6 yapıp, toplamda 13'te 13'e ulaşmayı ve maç fazlasıyla lider olan G.Saray'dan koltuğunu geri almayı istiyor.

12 resmi karşılaşmayı kazanan Kanarya, bunların 7'sinde kalesini gole kapattı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncularına olmazsa olmaz dediği ve en önem verdiği konu önde baskı.

TÜM HÜCUMCULAR PRESE KATILIYOR

Deneyimli çalıştırıcı, rakibe uyguladığı ön taraf presi ile karşı takımların stoperlerini ve beklerini zor durumda bırakıyor. Oyun kurmalarını engelleyerek hataya veya uzun topa mecbur bırakan Kartal, topu da çabuk kaparak yeni oyun kuran taraf olmayı başarıyor.

Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dzeko hatta geriden gelen Fred doğru pozisyon alımı ile bu prese katılıyor ve rakibin seçeneklerini en aza indirmeyi başarıyor.