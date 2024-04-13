UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a 3-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de sahaya çıkan kadro, eleştiri konusu oldu. Teknik Direktör İsmail Kartal, sakatlıklar sebebiyle böyle bir tercih yaptığını, doktorların tavsiyesine uyduğunu söyledi. Ancak Fenerbahçe Yönetimi ve futbolcular, sağlık ekibinden bu kadar şikayetçi değil. Dolayısıyla oklar tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal ve teknik ekibine yöneldi. Başarılı hocanın antrenmanlarda futbolculara fazla yüklendiği şeklinde yoğun eleştiriler yapıldı.

35'LİK TADİC İSTİKRAR ABİDESİ

Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan 35 yaşındaki Sırp yıldız Dusan Tadic, şimdiye dek tam 48 resmi maçta 3 bin 747 dakika süre aldı. İlerleyen yaşı sebebiyle zaman zaman dinlendirilmesi gerektiği konuşulan Sırp futbolcu bunlara karşı çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, "Kendisi tempoya alışkın olduğunu ve yedek beklemek istemediğini söyledi" diye konuşmuştu. Sebastian Szymanski de Tadic gibi 48 karşılaşmada görev yaptı. Sağ kanattaki İrfan Can ve Cengiz ise sık sık sakatlık problemi yaşadı. Savunma ve orta saha adeta döküldü...

SAKATLIKLAR NÜKS EDİYOR

Son 3 haftayı neredeyse dinlenerek geçiren Sarı Kanarya'da Cengiz Ünder, Michy Batshuayi, İsmail gibi isimlerin sakatlığı tartışma konusu. Sezonun ilk yarısında sakatlanan Becao, oynadığı her maçtan sonra bir süre sahalardan uzaklaştı. Djiku ve özellikle yeni transfer Çağlar Söyüncü de sık sık problem yaşıyor. Fred de adeta bir var bir yok... Son olarak Jayden Oosterwolde en ciddi kayıp oldu. Dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle ilk yarıyı tamamlayamayan Hollandalı sol bek, sezonu kapattı. Yıldız futbolcu ameliyat olmak için ülkesine gitti.