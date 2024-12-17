Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Başakşehir'i 3-1 mağlup eden ve bu karşılaşmayla ilgili, "Dramatik bir maç oldu" diyen teknik direktör Jose Mourinho, şimdi sakatlık kabusuyla boğuşacak. Taraftarın hışmına uğrayan Samet'i kadroya yazmayan Portekizli hoca, sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin ardından Rodrigo Becao'yu da kaybetti. Dizinden sakatlanan Brezilyalı futbolcunun geri dönüşü 6-8 ay sürecek. Deneyimli antrenör, UEFA'ya da yazamadığı oyuncular nedeniyle büyük problem yaşıyor.

KADRODA İKİ STOPER KALDI

Sarı Kanarya'da sağlıklı kalan iki stoper var; Djiku ve Çağlar Söyüncü... Samet'in akıbeti belirsiz, takımdan ayrılması gündemde. İrfan Can Eğribayat'ın kulübede olmadığı maçta Livakovic de kas sakatlığı yaşadı. Hırvat eldiven 2 hafta yok. Eğribayat'ın cuma günkü Eyüp maçına yetişmesi için yoğun çalışma var. Başakşehir maçının 55. dakikasında sakatlanan Oğuz Aydın'ın dönüşü en az 20 gün sürecek. Yırtık çıkarsa bu süre daha da uzayacak.