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Fenerbahçe'nin bedavaya gönderdiği Merih Demiral artık Sassuolo'da

Alanyaspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Merih Demiral, İtalyan ekibi Sassuolo'da.

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Fenerbahçe alt yapısında yetiştikten sonra Portekiz devi Sporting Lisbon’a transfer olan Merih Demiral sezon başında Alanyaspor’a imza atmıştı. Güçlü fiziği ve yetenekleriyle ön plana çıkarak Avrupa devlerinin dikkatini çeken 20 yaşındaki stoper İtalyan kulübü Sassuolo’ya resmen transfer olurken, genç futbolcunun yeşil siyahlı ekibe 4,5 yıllığına imza attığı öğrenildi.

Süper Lig’de daha önce Konyaspor forması giyen Mehdi Bourabia’yı kadrosuna katan Sassuolo’nun Merih Demiral hamlesi gözlerden kaçmazken, İtalyan teknik adam Roberto de Zerbi’nin Merih’i çok istediği ve 2 yabancı kontenjan hakkının bir tanesini Merih’ten yana kullandığı belirtildi. Serie A’da 29 puanda olan ve 11.sırada yer alan Sassuolo’nun Merih Demiral’ı geleceğe yatırım transferi olarak düşünmesi özellikle Süper Lig’deki genç oyuncuları iştahlandırırken, birkaç gün önce Ozan Kabak’ın da Stuttgart’la imzalaması Süper Lig’de kulüplerimizin alt yapıya vereceği önemi ve yatırımı daha fazla artıracağı düşünülüyor.

Sassuolo ile 4,5 yıllık anlaşma yapan Merih Demiral için İtalyan kulübü, Alanyaspor’a 6,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 

(Aksam)

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