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Spor

Fenerbahçe'nin borçları ertelendi

Fenerbahçe, vadesi 2021 Mayıs'a kadar olan 328.1 milyon TL'lik borcunun, 2021 Ekim ayına ertelendiğini açıkladı.

DHA11 Eylül 2020 Cuma 17:51 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 17:51
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Fenerbahçe, vadesi 2021 Mayıs'a kadar olan 328.1 milyon TL'lik borcunun, 2021 Ekim ayına ertelendiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile bankalar arasında yapılan müzakereler çerçevesinde vadesi 2021 Mayıs ayına kadar olan toplam 328,1 milyon TL karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının Ekim ayına ötelenmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

Bankalar ile görüşmeler devam etmekte olup, neticelenmesi durumunda tarafımızdan açıklama yapılacaktır."

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