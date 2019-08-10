Fenerbahçe'nin Chelsea'den kiraladığı Moses, Inter yolcusu
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Chelsea’den 1.5 yıllığına kiraladığı Victor Moses için Afrika basınından flaş bir iddia geldi.
Inter’in yeni Teknik Direktörü Antonio Conte’nin Chelsea’den eski oyuncusunun transferini istediği ve İtalyan ekibinin de girişimlere başladığı kaydedildi.
(Akşam)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.