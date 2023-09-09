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Spor

Fenerbahçe'nin Crespo planı belli oldu

Fenerbahçe, Portekizli oyuncu Miguel Crespo ile sözleşme uzatıp kiralık olarak yolları ayırmayı planlıyor.

Sabah9 Eylül 2023 Cumartesi 15:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Crespo planı belli oldu
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Türkiye'de yavaş yavaş yaz transfer döneminin sonuna gelinse de Fenerbahçe, bu konudaki hareketliliğini koruyor.

ALTAY TAKTİĞİ

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı lacivertli kulübün, öncelikle 17 olan yabancı sayısını 13'e düşürmesi gerekiyor. Gönderilecek isimlerin arasında Miguel Crespo da var. Yönetim, Manchester United'a verdiği Altay Bayındır için izlediği yolu, Portekizli futbolcuda da kullanmayı planlıyor. Altay'da olduğu gibi Crespo'nun da sözleşmesi uzatılacak. Ardından 26 yaşındaki orta saha için gelen öneriler değerlendirilecek.

6-7 MİLYON EURO OPSİYON

Süper Lig ve Rusya'dan teklifler alan oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe, Crespo için yapılacak kiralık anlaşmasına 6-7 milyon Euro seviyesinde satın alma opsiyonu koymayı düşünüyor. Portekizli futbolcunun Fenerbahçe ile mevcut mukavelesi 30 Haziran 2024 tarihinde dolacak.

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