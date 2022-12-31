Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Suudi Arabistan kulübü Al Nasr'ın, Vincent Aboubakar ile yollarını ayırma ihtimali arttı. Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Kamerunlu golcü, İspanya'nın Rayo Vallecano takımına gitmeye yakın görünüyor.

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AL NASR BAŞKANI, ABOUBAKAR'IN AYRILIĞINA ONAY VERDİ

Suudi basınında çıkan haberlere göre; Al Nasr Başkanı Musli Al Muammer, tecrübeli golcünün ayrılmasını onaylamaya sıcak bakıyor. Ancak Arap kulübü, Aboubakar'ın 2022 Dünya Kupası'ndaki parlak performansını da göz önüne alarak Kamerunlu golcüyü yüklü miktarda para kazanmadan bırakmak istemiyor.

BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON AVRO

Vincent Aboubakar, Katar'daki turnuvanın ardından Avrupa kulüplerinin yeniden gözdesi haline gelmişti. Fenerbahçe'yle de adı anılan tecrübeli golcüyle İspanya'nın Rayo Vallecano takımı ciddi şekilde ilgileniyor. Haberde, Al Nasr'ın 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında ocak ayında Aboubakar'ın İspanyol kulübüne transferine onay vereceği iddia edildi.

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DÜNYA KUPASI'NDA 2 GOL ATTI

2022 Dünya Kupası'nda 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan Aboubakar, Suudi Arabistan Ligi'nde ise bu sezon 9 karşılaşmada forma giydi ve 2 gol atarken 1 kez de asist yaptı.

Star Gazetesi