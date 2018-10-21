Fenerbahçe'nin deplasman çilesi! Sadece 1 gol atabildi

Sarı-lacivertliler ligde tarihinin en kötü günlerini geçirirken deplasmanda büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Dış sahada 5 maçta sadece 1 kez kazanabilen Fenerbahçe, hem galibiyet alamadı hem de gol atamadı.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 5 deplasman maçının 4’ünde gol atamadı. Yalnızca 1-0 kazanılan Atiker Konyaspor maçında gol geldi.