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Spor

Fenerbahçe'nin derbideki en büyük kozu: Edin Dzeko

Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko, cumartesi günü ilk İstanbul derbisine çıkacak. Trabzonspor derbisinde etkisiz bir performans sergileyen Edin Dzeko'nun nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

8 Aralık 2023 Cuma 16:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin derbideki en büyük kozu: Edin Dzeko
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Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Cumartesi günü Beşiktaş karşısında ilk İstanbul derbisine çıkacak.

Edin Dzeko, Pendikspor karşısında hat-trick yaptıktan sonra forma giydiği 4 resmi mücadeleyi boş geçmişti. Dünyaca ünlü forvet, suskunluğunu Sivasspor maçında bozdu, takımının son sayısını kaydetti. 37 yaşındaki golcü, Fenerbahçe formasıyla ilk büyük mücadelesine Trabzonspor karşısında çıkmış ve etkisiz kalmıştı. Dzeko, yarın Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş önünde ilk İstanbul Derbisi'ni oynayacak. Bu kritik karşılaşmada tüm gözler onun üzerinde olacak. Boşnak oyuncu, Sivas maçında attığı golle moral buldu.

KARİYERİ DERBİLERLE DOLU

Edin Dzeko'nun formunu artırmasının yanı sıra Beşiktaş savunmasındaki eksikler de yıldız futbolcunun ilk derbisinde neler yapacağı konusunda 12. adamı fazlasıyla heyecanlandırıyor. Kariyeri, bu tarz büyük maçlarda attığı gollerle dolu olan Dzeko, yine Fenerbahçe'nin en önemli kozu olacak. Tecrübeli oyuncu, hücum hattında müthiş bir uyum yakaladığı İrfan, Szymanski ve Tadic ile birlikte Siyah-Beyazlılar'ın kâbusu olmaya kararlı.

GOL KRALLIĞINDA

Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 14 maça çıktı. Bosna Hersekli yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 11 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve bunun yanında 4 kez de asist yaptı. Dzeko, Süper Lig'de gol krallığını Icardi ile paylaşıyor.

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