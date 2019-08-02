Fenerbahçe’nin derdi savunma

ALMANYA’DA Audi Cup’ta Avrupa’nın devleri ile oynanan iki maçta Bayern Münih’ten 6, Real Madrid’ten de 5 gol yenmesi Fenerbahçe’ye acilen 2 stoper, 1 sol bek ve 1 de kaliteli bir orta saha almasının şart olduğunu gösterdi. Sarı-Lacivertliler’in Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Seviyesi yüksek ve formunun zirvesinde takımlarla oynama fırsatı bulduk. Yeni kurmaya çalıştığımız takımımızın eksiklerini görme fırsatımız oldu. Bunları acilen gidermek zorundayız” dedi.

ORTA ALAN DA YETERSİZ KALDI

Fenerbahçe’de sadece savunmanın göbeği ile solu değil, orta alanda da bir çok oyuncu denenmesine rağmen bu bölgenin de hem defansif hem de üretkenlik açısından yetersiz kaldığı görüldü. Takımın orta alandaki beyni olması beklenen Başakşehir’den alınan kaptan Emre Belözoğlu’nun ağrıları nedeniyle riske edilmemesi de Kanarya’nın üretkenliğini azaltan nedenlerden biriydi.

MURİÇ İLE KRUSE TAKIMA OTURDU

AUDİ Cup, Fenerbahçe’nin en iyi yönünün forvet bölgesi olduğunu gözler önüne serdi. Vedat Muriç ve Max Kruse hem hazırlık maçlarında hem de Audi Cup’ta ortaya koydukları performansla Fenerbahçe’nin forvette sıkıntı yaşamayacağını gösterdi. Bu arada Ozan Tufan’ın eski Ozan olma yolunda ilerleme kaydetmesi Ersun Yanal’ı sevindiren en önemli etkenlerden biri oldu.