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Spor

Erol Bulut, Fenerbahçe'nin Diego Simeone'si olacak

Erol Bulut ile Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone arasında büyük benzerlikler var. Oyun sertliği, beklerin hücuma desteği, kanat organizasyonlarını tercihi ve saha kenarındaki duruşu ile Erol Bulut Kadıköy'e yeni bir hava getirecek.

23 Mart 2020 Pazartesi 09:19 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 09:24
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Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için anlaşma sağladığı Erol Bulut, takımın başına geçer geçmez kendi sistemini ve futbol anlayışını adapte edecek. Kendisine Atletico Madrid'in Arjantinli hocası Simeone'yi örnek alan Bulut, yeni bir taktik modeli hayata geçirecek.

KANATLAR VAZGEÇİLMEZ!

Hücumda sürekli kanat varyasyonlarının ısrarla denendiği bir sitem yeni sezonda takıma adapte edilecek.

BEKLER ÇOK ÖNEMLİ

Bulut ilerde pres yapan, sahasında alan savunmasına geçen, beklerin sürekli ileri geri çalıştığı bir takım yaratmaya çalışacak.

VÜCUT DİLLERİ AYNI

Bulut takımını yönetirken kenarda tıpkı Simeone gibi sürekli oyunun içinde. Başarılı teknik adam vücut diliyle de Simone'yi fazlasıyla çağrıştırıyor.

HAYALİNDE KUPA VAR

Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı arzulayan Erol Bulut bu yüzden gelişini sezon sonuna ertelemişti.

Erol Bulut çalıştırdığı takımlarda taktik anlayışı yüksek, hırslı, ve sert karakterli oyuncuları tercih ediyor.

YAPTIĞI ASİST HALA AKILLARDA

1995/96 sezonunda Fenerbahçe'nin sol beki olan Erol Bulut, şampiyonluğu getiren Trabzon maçındaki 2. Golde Aykut Kocaman'a asisti yapan isimdi.

(Takvim)

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