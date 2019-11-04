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Fenerbahçe'nin 'Direk' kabusu! 10 kez top direkte patladı

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'a mağlup olan Fenerbahçe, direklere çarpan toplar saç baş yoldurttu.

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Fenerbahçe, bu sezon direklere takılan takımların başında geliyor. 10 kez topu direkte patlayan sarılacivertlileri, Y.Malatya, G.Birliği ve Alanya (6) ile Başakşehir (5) takip ediyor. Kanarya dün Kayseri karşısında 24'te Moses, 38'de Vedat, 72'de Gustavo ile direği nişanladı.

Öte yandan sarı-lacivertliler, bu sezon İstanbul dışına çıktığı 3 deplasmandan 2 yenilgi ile döndü. Alanya'dan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler Kayseri'ye de 1-0 yenildi.

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