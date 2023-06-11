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Spor

Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic ısrarı sürüyor

Kaleci arayışlarını sürdüren ve Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi için ısrarı sürüyor.

Fotomaç11 Haziran 2023 Pazar 12:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic ısrarı sürüyor
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Fenerbahçe'nin transferde öncelik verdiği mevkiler arasında kaleci var. Sarı-lacivertlilerin gündemine yine Dominik Livakovic geldi.

Sarı-lacivertli yönetim, Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni mukaveleye imza atmıştı. Öte yandan Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasının ardından kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat'ın da bonservisi alınmıştı. Ancak Altay Bayındır'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık alternatif isimler üzerinde yoğunlaşılmış durumda.

Transfer gündeminde ilk sıralarda Dominik Livakovic yer alıyor. Özellikle 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla adından söz ettiren kaleciyle ilgili sıcak saatler yaşanıyor.

Hırvat eldivene talip olan Villarreal, kulübü Dinamo Zagreb'i 7 milyon euro'ya ikna edemeyince masadan kalktı. Sarı- lacivertlilerin, Livakovic için önümüzdeki hafta yeni bir görüşme talep ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki kalecinin taleplerini büyük ölçüde karşılayabiliyor. Yönetimin Dinamo Zagreb'le sıkı bir pazarlığa girişmesi bekleniyor.

Livakovic bu sezon Dinamo Zagreb'le 49 maça çıktı. 28 yaşındaki file bekçisi 49 gol yerken, 13 kez kalesini gole kapattı.

Hırvat kaleci Livakovic'in Dinamo Zagreb'le 2024 yılına kadar sözleşmesi var.

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