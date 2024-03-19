Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendikleri maçta ortaya koyduğu başarılı performansla parmak ısırttı. Sarı-Lacivertli futbolcu dev maçta yaptığı 2 asistle öne çıkan isimlerden biri oldu.

LİGDE 11 ASİSTE ULAŞTI

Sarı-Lacivertli futbolcu, Trabzon maçında Fred'in attığı gollerde asist yaparak bu sezon ligdeki asist sayısını 11'e çıkarmayı başardı. Asist krallığında 13 asistle ilk sırada bulunan Kasımpaşalı Haris Hajradinovic'in arkasında kalan Tadic, ligde 8 de gol üretti. Tadic, bu sezon Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda ise 13 gol, 13 de asist kaydederek, 26 gole etki etti.

6 SEZONDA 125 ASİST YAPTI

Son 6 sezonu incelendiğinde Tadic'in istikrarlı bir görüntü ortaya koyduğı görülüyor. Söz konusu süreçte Fenerbahçe ve Ajax formalarını giyen Tadic, takımlarına 125 asist katkısı sunarak yıldızlaştı. Tadic'in söz konusu sezonlardaki en çok asist yaptığı dönem ise 25 asiste imza attığı 2020-21 sezonuydu. Ayrıca yıldız isim, Kanarya'dan önce Ajax'taki son 3 sezonunda 20 asistin altına hiç düşmedi.