Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'nin Edin Visca için Başakşehir ile görüşmediği ortaya çıktı

Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Visca'nın transfer detayları ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca için Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe iddiası gündeme gelmişti. Başakşehir yönetimi bu transfer teklifini yalanlarken oyuncusuna yüksek bedelli teklifin olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin Visca'yı transfer etme adına bir girişimde bulunulmadığı ortaya çıktı. Visca için Arabistan'dan 15 milyon euroluk teklif yapıldığı ancak Başakşehir yönetiminin şampiyonluk hedefleri nedeniyle bu teklifi de kabul etmediği öğrenildi.

Başakşehir ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Edin Visca, bu sezon 20 resmi maçta forma giydi ve 7 gol 7 asistlik performans sergiledi.

(Futbol Arena)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Milli Piyango hangi numaralara vurdu ?

Milli Piyango hangi numaralara vurdu ?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA