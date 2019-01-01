Fenerbahçe'nin Edin Visca için Başakşehir ile görüşmediği ortaya çıktı

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca için Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe iddiası gündeme gelmişti. Başakşehir yönetimi bu transfer teklifini yalanlarken oyuncusuna yüksek bedelli teklifin olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin Visca'yı transfer etme adına bir girişimde bulunulmadığı ortaya çıktı. Visca için Arabistan'dan 15 milyon euroluk teklif yapıldığı ancak Başakşehir yönetiminin şampiyonluk hedefleri nedeniyle bu teklifi de kabul etmediği öğrenildi.

Başakşehir ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Edin Visca, bu sezon 20 resmi maçta forma giydi ve 7 gol 7 asistlik performans sergiledi.

(Futbol Arena)