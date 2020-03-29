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Spor

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex'den Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe'nin efsanevi ismi Alex de Souza, sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Zico ile çok konuşulacak bir söyleşiye imza attı. Alex, en iti stada seçeneklerde olmamasına rağmen Şükrü Saracoğlu yanıtını verirken, flaş bir Galatasaray itirafı da yaptı

29 Mart 2020 Pazar 20:31 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 20:31
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Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmuyor. Brezilyalı efsane Zico da, 'Canal Zico 10' adlı YouTube kanalında sevenleri ile buluşmaya devam ediyor. Birçok futbolcuyu, teknik direktörü ve spor insanını kanalında ağırlayan Zico'nun son konuğu Türkiye'nin yakından tanıdığı ve Fenerbahçe formasıyla taraftarın gönlünde taht kuran Alex de Souza oldu.

BİR MAÇIN 15 GÜN OYNANDIĞINI İLK KEZ GÖRDÜM 

Zico, Alex'e kısa sorular sorarken, çarpıcı yanıtlar aldı. "Hangi stat daha iyi? Estadio Couto Pereira mı, Palestra Italia mı, Mineirao mu?" sorusuna Alex, "Hiçbiri. Şükrü Saracoğlu." yanıtını verdi.

"Bana göre dünyanın en büyük çekişmesi Fenerbahçe- Galatasaray" diyen Zico'ya Alex'in cevabı ise şu şekilde oldu:

"Bilmeyene Fenerbahçe-Galatasaray'ı anlatabilmek çok zor. Gördüklerim arasında tartışmasız 1 numara. Fenerbahçe-Galatasaray gerçekten inanılmaz. Ben bir maçın 15 gün boyunca oynandığını ilk defa gördüm. O maçtan 1 hafta önce iki takım da başka takımlarla oynuyor ama kimse o maçları konuşmuyor, düşünmüyor. Ve Zico, oyuncularına bu maçtan önce başka bir maç olduğunu anlatmak zorunda."

"AÇIK ÇAKI BİLE ATILMIŞTI"

Tansiyonu yüksek birçok derbi oynadığını belirten Alex, "Palmeiras-Corinthians derbisi dahil çok büyük maçlar oynadım. Hiçbir Corinthians taraftarı bana bir şey atmadı. Galatasaray'a karşı oynadığımızda, bize atılan en ufak şey koltuklardı. Açık çakı bile atılmıştı. Takımları sahasında 10 maç seyircisiz oynayacak olsa bile umurlarında değildi." ifadelerini kullandı.

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