'Fenerbahçe'nin en büyük hatası Vitor Pereira'yı göndermek oldu'

Fenerbahçe'den sezon başında Suudi Arabistan kulübü Al Ahli'ye satılan Josef de Souza, Haber Global'e konuştu ve transferiyle birlikte Fenerbahçe'nin şu anda içinde bulunduğu durum hakkında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

"AYRILMA KARARINI BEN VERDİM"

"Fenerbahçe'den ayrılma kararı benimdi. Şampiyonluğu ve kupaları kazanamadık. Ekonomik olarak da harika bir sözleşme teklifi aldım."

"VİTOR PEREİRA'YI GÖNDERMEK HATAYDI"

Türkiye'de birlikte çalıştığım en iyi hoca Vitor Pereira. En başta insanların kafasında kalitemle ilgili soru işareti vardı. Benim için verilen 8.5 milyon euro bonservis bedeli konuşuyordu. Üzerimde baskı oluşturdu. Vitor Pereira bana hep güvendi. Maalesef şampiyon olamadık. Ancak şüphe duymuyorum. Eğer Vitor Pereira kalsaydı şampiyon olmak için şansımız olurdu. Vitor Pereira'yı göndermek hataydı.

"AYKUT KOCAMAN HER ZAMAN BENİ DESTEKLEDİ"

Cocu ile kısa sürede çalıştım. Aykut Kocaman da beni her zaman destekledi. Benimle her zaman çalıştı. Çok az farkla şampiyon olamadık. O da çok büyük saygı duyduğum bir insan.

"MEHMET TOPAL'I ÖZLÜYORUM"

Mehmet Topal çok iyi arkadaşım. Büyük bir futbolcu, büyük bir profesyonel. 3 yıl onunla çalıştım ve her zaman birlikte oynadık. İnsan olarak da onu seviyorum. Mehmet Topal'ı özlüyorum. Sadece onu değil, tüm takımı özlüyorum. Mehmet Topal'ın üzerine fazla gidildiğini düşünüyorum. Maalesef son yıllarda şampiyon olamadık. Suç hep bize yıkıldı ve birlikte oynayamaz dendiler. Şov yaptığımız maçlarda birlikte oynamamızda sorun yoktu. Ne zaman kazanamıyorduk, o zaman problem ben ve Mehmet Topal oluyordu. Şu anda dönüp baktığımızda orada tüm teknik direktörler Mehmet Topal'ı oynattı. Şunu da bilmek lazım. Mehmet Topal ve benden daha iyi bir seçenek yoktu. Bu nedenle 3 yıl boyunca biz oynadık. Zaten ben gittikten sonraki durumu görmek yeterli. Artık birlikte oynamıyoruz, durumu görüyorsunuz.

"ALİ KOÇ'UN KULÜBÜ İSTEDİĞİ NOKTAYA TAŞIYACAĞINDAN EMİNİM"

Fenerbahçe taraftarları sabırlı olmalı. Ali Koç'un kulübü istediği noktaya taşıyacağına eminim. Bu yöntemin gerçekleşmesi için sabıra ihtiyacı var. Uzakta da olsam Fenerbahçe'ye destek olmaya çalışıyorum.