23 Eylül 2021 Perşembe 22:59 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 23:11

Süper Lig 'in 6.haftasında Fenerbahçe , sahasında Giresunspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi. Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da yayınlanan "100'de 100 Futbol" programında ilk yarıyı değerlendirdi. Dilmen, Fenerbahçe'nin Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'yi övdü.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

Fenerbahçe hızlı ve çabuk oynamaya çalışırken telaşlı oynuyor. Bundan dolayı top kayıpları oluyor. Ön tarafta beklenen baskıyı yapamıyor. Bundan dolayı rakip yarı alanda kalamıyor Fenerbahçe. Benzer bir ikinci yarı bekliyorum. Kontrataklara dayalı bir oyun. İkinci yarıda Mert Hakan'ın yerine Meyer'in oyuna girmesini bekliyorum. Mesut Özil'in öldürücü pasları var. Kim Min-jae ligimiz için fazla bir oyuncu. Bana göre Fenerbahçe'nin en iyi transferi. Bright Osayi-Samuel'i maçta görmedim.