30 Ekim 2021 Cumartesi 22:19 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 22:23

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenildiği maçı yorumladı. Dilmen, "Fenerbahçe'nin esas sıkıntısı Vitor Pereira, kadrosu değil." ifadelerini kullandı.

İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri:

"KAZANMAYA YAKIN OLAN KONYASPOR'DU"

"Konyaspor, Hatayspor ve Alanyaspor lige renk kattılar. Konyaspor ve Hatayspor deplasmanları Beşiktaş ve Fenerbahçe için üç ihtimalli maçlardı. Kazanmayı hak eden, kazanmaya daha yakın olan taraf Konyaspor'du."

"1 PUAN KÖTÜ DEĞİLDİR"

"Fenerbahçe bugün berabere kalsaydı da kazanç olurdu. Ligde böyle deplasmanlar olabilir. 1 puan kötü değildir böyle deplasmanlarda."

"İNANILMAZ BİR GOL ATTI"

"Konyaspor ilk golü inanılmaz bir şekilde attı. Kalecinin bir şey yapma şansı yok. Fenerbahçe ilk yarıda çok dağınıktı. İkinci gol şok etkisi yarattı. Pereira'nın takımın silkinmesi adına 2-3 oyuncu birden değiştirmesini olumlu buluyorum."

"KALİTE EKSİKTİ"

"Oyuncular son dakikalarda beraberlik adına iyi niyetle gayret ettiler ancak gayret yetmiyor bazen, kalite eksikti."

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL"

"Benim için sürpriz olmayan bir 11 hafta geride kaldı Fenerbahçe adına. Geçen seneye göre daha güçlendirilmiş kadro ama hoca tercihi yanlıştı. Fenerbahçe maçı çevirebilirdi ama kırılma anlarında yoktu."

"FENERBAHÇE'NİN GÜÇLÜ KADROSU VAR"

"Fenerbahçe'nin bu lig için güçlü bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin liderden 8 puan geriye düşecek bir kadrosu yok. 3'lü oynamak isterken, takımın tamamını düşünmek gerekir. Yoksa Fenerbahçe tabii ki 3'lü oynayabilir."

"8-10 OLMASI LAZIM"

"Fenerbahçe'nin bu orta sahası sezonda maksimum 2 gol atar, o da ceza sahası dışından falandır. Büyük takımlarda 8-10 olması lazım orta sahanın gol sayısının."

"HER HAFTA GERİYE GİTTİ"

"Fenerbahçe, geçen sezonu sadece bir 90 dakikada kaybetti. Fenerbahçe çok önemli transferler yaptı. Kim Min-Jae mesela. Geçen sezonun arkasından iyi transferler yaptılar ancak geçen sezonun gerisindeler. Kim Min-Jae her hafta geriye gitti."

"FENERBAHÇE'DE BU OLMAZ"

"Nerede çokluk orada çokluk... Fenerbahçe 5'li savunmayla oynuyor. Hatta Gustavo da stoper gibi oynuyor. Fenerbahçe gibi bir takım 6 savunmayla oynamaz."

"BİR ÇILGINLIK YAPIN"

"İşler kötü gidiyorken, bir çılgınlık yapın. Size göre çılgınlık tabii ama göre futbolun doğrusu. (Formasyon değişikliği) Pereira 4'lü oynatabilen bir teknik adam. Daha önce Fenerbahçe'de oynamıştı. Fenerbahçe Giresun-Kasımpaşa maçlarını zor bitirdi. Bu tesadüf değil, ne hücum yapıyorsun ne savunma yapabiliyorsun."

"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK FENA YAPARLAR"

"Fenerbahçe'ye karşı 4-4-2'yi çok iyi oynayan bir takım olsun, santrforları stoperlerin arasına sok falan... Çok fena yaparlar Fenerbahçe'yi."

"CANER HEPSİNDEN İYİ"

"Böyle bir oyun sisteminde, beğenilmeyen, gönderilen Caner kenarda çok iyi oynardı. Caner, şu an takımdakilerin hepsinden daha iyi oynardı kanatta."

"MESUT BU SİSTEMDE OLMAZ"

"Geçen gün görüştüm, dün görüştüm böyle bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Tedavideydi. Mesut ama bu sistemde olmaz ama. Daha önce de konuşmuştuk Alex de olmaz bu sistemde."

"TRABZONSPOR'DAN İYİ"

"Fenerbahçe'nin geniş kadrosunun Trabzonspor'dan iyi olduğunu düşünüyorum. İlk 11 demiyorum bakın, kadro genişliği diyorum."

"MURIQI'YE TEKLİF YOK"

"Muriqi ile bu sabah konuştum ama şu an bir teklif yok dedi. Vedat'a kalsa dünden gelir ama teklif yokmuş. Sarri'den ümitliydi oynarım diye ama oynamadığı için mutsuz şu an."

"ESAS SIKINTI PEREIRA"

"Fenerbahçe'nin esas sıkıntısı Vitor Pereira, kadrosu değil. Geçen sezondan daha iyi kadro ama sıkıntı hoca. 4'lü oynayan kim gelse takım daha iyi olur. Geçen sene Emre devam etseydi daha iyi olurdu şu andan. Bunu Emre olduğu için söylemiyorum..."

"GEÇEN HAFTA SÖYLEMİŞTİM"

"Fenerbahçe'nin başkanı uçakta hocaya sormalı 'böyle, bu sistemle devam mı' diye, eğer 'evet' derse gel kardeşim deyip.... Geçen hafta da söylemiştim bak bir hafta daha gitti."

"HOCAYI DEĞİŞTİRSİN"

"Bence Ali Koç, değiştirmeli hocayı. Bu hocayla son 10 haftada şampiyonluk yarışı içerinden olmaz Fenerbahçe. Kolay karar değildir bu ama kesin olarak yapılmalı. Tren kaçtı, kaçıyor. Ben neye güveniyorum? Camiaya ve kadroya güveniyorum. Fenerbahçe'nin kadrosu şampiyonluğa oynar."