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Fenerbahçe'nin eski futbolcuları kulübün tesislerinde buluşup maç yaptı

Fenerbahçe'de geçmiş sezonlarda forma giyen eski futbolcular, kulüp tesislerinde buluşup maç yaptı.

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, eski futbolcular Alex de Souza, Kemal Aslan, Tuncay Şanlı, Semih Şentürk, Mehmet Aurelio, Fabio Luciano, Ali Güneş, Gürhan Gürsoy ve Can Arat, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kulüp çalışanlarıyla turnuva maçları oynadı.

Futbol takımı idari menajeri Volkan Ballı da maçlarda yer aldı. Eski futbolcular, böyle bir organizasyon düzenlendiği için kulübe teşekkür etti.

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