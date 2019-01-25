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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vincent Janssen, Galatasaray'a önerildi

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Vincent Janssen Galatasaray'ın transfer listesine girdi.

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Forvet transferinde henüz imzaların atılmaması Galatasaray taraftarlarını çileden çıkardı. Sosyal medyada yönetime eleştiride bulunan sarı-kırmızılılar, tepkilerini sert bir şekilde dile getiriyor. Özellikle başkan Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdürrahim Albayrak'ı hedef alan taraftarlar, forvet transferinin kısa sürede bitmesini istiyor.

VINCENT JANSSEN YİNE GÜNDEMDE

Tottenham'da şans bulamayan Vincent Janssen'in bir kez daha Galatasaray'a önerildiği iddia edildi. Ada ekibinin gözden çıkardığı Hollandalı'yı sarı-kırmızılılara kiralamaya hazır olduğu ileri sürüldü. Menajerlerin golcü futbolcunun sağlık raporlarını da yönetime ilettiği belirtildi.

(Fotomaç)

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

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