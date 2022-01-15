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Spor

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kelsey Plum Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Kelsey Plum'u kadrosuna kattı. Kelsey Plum, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giymişti.

AA15 Ocak 2022 Cumartesi 12:00 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 12:00
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kelsey Plum'a 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, Galatasaray formasıyla kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.

NCAA'in en skorer oyuncusu ve bir sezonda en fazla sayı atan oyuncu unvanlarını elinde bulunduran Plum, WNBA'in 2017 draftında San Antonio Stars tarafından ilk sırada seçildi. İlk sezonunda "en iyi çaylak 5'i"ne giren Plum, San Antonio'dan sonra Las Vegas'ta forma giydi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 3x3 basketbolda ABD Milli Takımı ile altın madalyanın sahibi olan Plum, 2018 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın da parçasıydı.

Kelsey Plum, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giymişti.

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