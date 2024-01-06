Forvet rotasyonuna hamle yapmak isteyen Galatasaray, Süper Lig'den sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor: Mame Thiam.

Bu sezon Kayserispor forması ile kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Mame Thiam, 11 kez ağları havalandırırken ligde Icardi ve Dzeko ile krallık yarışında.

DEVRE ARASINDA KAPI ÇALINACAK

31 yaşındaki Senegalli oyuncu, forvet arayışındaki Galatasaray'ın da radarına girdi. Bu sezonun sonunda Kayserispor ile sözleşmesi bitecek olan futbolcu için Galatasaray yönetimi, devre arasında kapıyı çalarak teklif yapacak.

Kariyerinde Inter, Juventus, PAOK, Empoli formaları da giyen Thiam, 2019-20 sezonunda Fenerbahçe'de ter dökerken 34 karşılaşmada 8 gol atıp 4 asistlik performans göstermişti. Kayserispor'da 74 maçta sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 31 gol ve 10 asist ile takımının son yıllardaki sürükleyici ismi durumunda.