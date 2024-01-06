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  • Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray, eski Fenerbahçeli santrafor Mame Thiam'ı gözüne kestirdi. Sarı kırmızılı ekip, şu anda Kayseriaspor forması giyen ve gol krallığı yarışı içinde olan Senegalli oyuncu için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sabah6 Ocak 2024 Cumartesi 11:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cimbom'a! Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
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Forvet rotasyonuna hamle yapmak isteyen Galatasaray, Süper Lig'den sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor: Mame Thiam.

Bu sezon Kayserispor forması ile kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Mame Thiam, 11 kez ağları havalandırırken ligde Icardi ve Dzeko ile krallık yarışında.

DEVRE ARASINDA KAPI ÇALINACAK

31 yaşındaki Senegalli oyuncu, forvet arayışındaki Galatasaray'ın da radarına girdi. Bu sezonun sonunda Kayserispor ile sözleşmesi bitecek olan futbolcu için Galatasaray yönetimi, devre arasında kapıyı çalarak teklif yapacak.

Kariyerinde Inter, Juventus, PAOK, Empoli formaları da giyen Thiam, 2019-20 sezonunda Fenerbahçe'de ter dökerken 34 karşılaşmada 8 gol atıp 4 asistlik performans göstermişti. Kayserispor'da 74 maçta sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 31 gol ve 10 asist ile takımının son yıllardaki sürükleyici ismi durumunda.

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