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Spor

Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi Galatasaray oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde Nesibe Aydın'ı 70-58 yenen Galatasaray, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:14 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:14
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Herbalife Nutrion Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 5'inci maçında Nesibe Aydın'ı 70-58 mağlup eden Galatasaray, seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Galatasaray adına Anete Steinberga 23 sayı ile oynarken konuk ekipte Ruth Cecilia Hebard 17 sayı üretti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Orkun Yurttaş, Seyhan Topaloğlu

GALATASARAY: Pelin Derya Bilgiç 13, Epifaniye Prints 13, Steinberga 23, Sude Yılmaz, Holingsvorth 10, Asena Yalçın 2, Meltem Yıldızhan 3, Russell 6, Hruscakova

NESİBE AYDIN: Büşra Akgün 3, Merve Uygül 2, Snytsina 15, Hebard 17, Peddy 9, Hülya Çoklar 4, Simon 8, Melike Tuğba Oral

1'İNCİ PERİYOT: 20-12

İLK YARI: 32-23

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-39

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