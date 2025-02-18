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Spor

Fenerbahçe'nin forvet ikilisinden muhteşem performans

Fenerbahçe'nin forvet ikilisi Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri Süper Lig'de toplam 34 gole katkıda bulunurken tüm kulvarlarda ise bu sayı 50'ye ulaştı.

HABER MERKEZİ18 Şubat 2025 Salı 12:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin forvet ikilisinden muhteşem performans
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Fenerbahçe'nin forvet ikilisi Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri, Süper Lig'in en fazla skor katkısı sağlayan ikilisi oldu.

Dzeko bu sezon ligde 12 gol atarken, 3 de asist yaparak 15 gole direkt katkı sağladı. Bu sezon takıma katılan ve her geçen hafta performansını artıran En-Nesyri ise 15 gol atıp, 4 asist yaparken, skora katkısı 19 oldu.

İki isim, Süper Lig'de toplam 34 gole katkıda bulunurken tüm kulvarlarda ise bu sayı 50'ye ulaştı. Edin Dzeko tüm kulvarlarda 19 gol 5 asistle 24 gole katkı verirken, Youssef En-Nesyri 23 gol 3 asistle 26 gole katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin yıldızlarını Süper Lig'de Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ikilisi takip etti. Victor Osimhen 14 gol 4 asistle 18 gole katkı sağlarken Barış Alper Yılmaz 10 gol 1 asistle 11 gole katkı sağladı. Galatasaray'ın ikilisi toplamda 29 gole katkı sağladı.

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