2 Kasım 2025 Pazar
  • Fenerbahçe'nin galibiyet serisi derbide de devam etti
Spor

Fenerbahçe'nin galibiyet serisi derbide de devam etti

Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Sarı lacivertliler bunun yanı sıra oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

2 Kasım 2025 Pazar 22:45
Fenerbahçe'nin galibiyet serisi derbide de devam etti
Fenerbahçe, Dolmabahçe'de konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-2 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabakada 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Jhon Duran'ın golleriyle maçı 3-2 kazandı.

Ligde 5 Ekim'de oynanan Samsunspor maçında yaşadığı puan kaybı sonrası Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, hanesine 9 puan yazdırdı.

Tedesco'nun öğrencileri Avrupa Ligi'nde de son 2 maçını kazanırken, tüm kulvarlarda son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

