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Fenerbahçe'nin geleceği onlara emanet

Fenerbahçe'de yönetimin, kiraya gönderilen isimlerden Berke, Allahyar, Cebrail ve Yusuf Mert'ten umudu büyük.

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Manchester City'nin 5 milyon Euro verdiği iddia edilen Oğuz Kaan'ın yanı sıra, Damien Comolli'nin profesyonel sözleşme imzalattığı Batuhan Yılmaz, Yusuf Mert, ve Altıntordu'dan 2.5 milyon Euro'ya alınan Berke (Belçika 2.Ligi'nden Westerlo) ile 850 bin euro bonservis bedeli ödenen Allahyar (İstanbulspor) da alt liglere kiralandı.
 
Bunun yanı sıra 2002 ve 2003 kuşağının 2 önemli profesyonel sözleşmeli oyuncusu, Batın Özdemir (İstanbulspor) ve Gürol Demirezen'e (Kırşehir BS) de yol verildi.
 
Yönetim satın alma opsiyonuyla sattığı oyuncuların yanı sıra, kiralanan oyuncular arasında Berke, Allahyar, Cebrail ve Yusuf Mert'in 2020-21 sezonunda A Takımına pişmiş olarak dönmesini hayal ediyor.

Türk askeri Fırat´ın doğusunda

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