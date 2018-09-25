Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, derbide top toplayıcı oldu
Kanarya’nın geçen ay profesyonel sözleşme imzaladığı Ömer Faruk, derbide top toplayıcı oldu.
Fenerbahçe'nin geleceğin yıldız adaylarından gösterilen 15 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, derbide top toplayıcı olarak görev yaptı.
Kanarya’nın geçen ay profesyonel sözleşme imzaladığı Ömer Faruk, derbide top toplayıcı göreviyle saha kenarında yer aldı.
Sarı-Lacivertli kulübün, geçtiğimiz aylarda sözleşme imzaladığı genç futbolcu, akreditasyon kartını sosyal medyadan böyle paylaştı.
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