Süper Lig'de Kocaelispor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta olay çıktı.
Fenerbahçe, Marco Asensio'nun 45+1. dakikada attığı golle Kocaelispor deplasmanında 1-0 öne geçti.
Fenerbahçeli futbolcular, bu golü kenarda kutladığı sırada tribünlerden atılan madde Matteo Guendouzi'ye isabet etti. Fransız futbolcu, kısa süren tedavinin ardından sahaya döndü.
Fenerbahçeli Skriniar, Guendouzi'nin yanına geldiği sırada tribünlere ağlamayın şeklinde bir hareket yaptı.
Golün ardından Kocaelispor'dan Linetty sarı kart gördü. Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç ise kırmızı kart gördü.
(Fotoğraf: beIN Sports)