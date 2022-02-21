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Spor

Fenerbahçe'nin gönderdiği Michael Frey, Belçika'yı sallıyor

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve Royal Antwerp'e transfer olan Michael Frey, Belçika Ligi'nde gollerini art arda sıralamaya devam ediyor.

Akşam21 Şubat 2022 Pazartesi 14:06 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 14:06
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Fenerbahçe'de Michael Frey pişmanlığı her geçen gün artıyor. Sarı-Lacivertlilerde performansı sürekli eleştiri konusu olan ve sezon başında Royal Antwerp'e satılan Michael Frey, Belçika Ligi'ni sallamaya devam ediyor.

MICHAEL FREY 19. GOLÜNÜ ATTI

Royal Antwerp'in sahasında Mechelen'e 2-1 yenildiği maçta ev sahibi ekibin tek golünü atan Michael Frey, bu sezonki gol sayısını 19'a çıkardı. Takımının sahadan puansız ayrılmasını önleyemeyen Michael Frey, 27 maçta attığı 19 golün yanı sıra 3 de asist yaptı.

PİYASA DEĞERİNİ 3 KATTAN FAZLA ARTIRDI

Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkan 27 yaşındaki İsviçreli golcü 5 gol, 1 asistlik istatistik yakalamıştı. Frey son 1,5 yılda ederini 3 kattan fazla artırarak piyasa değerini 4,5 milyon euroya kadar yükseltti.

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