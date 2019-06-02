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Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı İsmail Köybaşı'na Süper Lig'den iki talip

Mukavelesi biten ve Fenerbahçe'nin gelecek planlarında düşünülmeyen İsmail Köybaşı kıymete bindi. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuya Göztepe ve Kasımpaşa kulüplerinin talip olduğu belirtildi.

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Tecrübeli sol bekin son bir kez Fenerbahçe ile görüşeceği, durumun belirlenmesi sonrası gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Köybaşı'nın önceliği uygun bir teklif gelmesi halinde İstanbul'da kalmak ancak her şey Fenerbahçe ile kuracağı son temasın ardından netlik kazanacak.

İsmail'in adı Konyaspor ile de anılırken konu hakkında bir açıklama gelmedi

Fenerbahçe'de 60 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 2 gol atıp 4 asist yaptı.

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