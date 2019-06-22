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Fenerbahçe'nin gözdesi Cristian Zapata, Genoa'ya imza atıyor

Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında yer alan Cristian Zapata'nın yeni takımını duyuruldu.

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Sky Italia'da yer alan habere göre; Milan ile sözleşmesi biten Cristian Zapata, Serie A ekibi Genoa ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya yakın.

2-3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Zapata'nın menajeri Cordoba geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Zapata şu anda Copa America'ya konsantre oldu ve şu anda tek hedefi bu. Bazı kulüplerle görüşüyoruz ancak konsantrasyonunu bozmak istemiyoruz. Umarım 2-3 yıl daha oynayabileceği bir kulüp bulacak ve önemli şeyler için savaşacak" ifadelerini kullanmıştı.

Milan ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki stoper, Kolombiya Milli Takımı ile 56 maça çıktı. Zapata, Milan'da 5 sezonda 148 maçta oynadı ve 5 golle de skor katkısı yaptı.

(Sporx)

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