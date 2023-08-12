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Spor

Fenerbahçe'nin gözdesi Musa Barrow'dan sürpriz hamle

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Musa Barrow dikkat çeken bir hamlede bulundu. 24 yaşındaki yıldız oyuncu menajerini değiştirdi.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 18:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin gözdesi Musa Barrow'dan sürpriz hamle
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Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği sol kanat oyuncusu Musa Barrow'dan yeni bir hamle geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Gambiyalı oyuncu, kariyeri adına flaş bir karar alarak menajer değişikliğine gittiği belirtildi.

GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDE

Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray ve Torino'nun da oyuncu ile ilgilendiği kaydedilirken, 3 takımın da Bologna'nın oyuncunun bonservisi için istediği rakamdan uzak olduğu aktarıldı.

AYRILMAK İSTİYOR

Öte yandan haberde 24 yaşındaki oyuncunun kariyerine başka bir takımda devam etmek istediği de yazıldı.

Bologna ile 128 maça çıkan Barrow, 27 gol ve 28 asist yapma başarısı gösterdi.

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