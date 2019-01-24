Fenerbahçe'nin gözü Ze Luis'te

FENERBAHÇE’DE İslam Slimani’nin yetersiz performansı nedeniyle yeni golcü arayışları devam ediyor. Forvet hattına transfer yapmak isteyen Ersun Yanal’ın, Spartak Moskova’nın santrfor oyuncusu Ze Luis’i istediği belirtildi. Ligin 18. haftasında Bursaspor ile 1-1 beraber kalan ve haftayı 15. sırada tamamlayan sarı lacivertli ekipte artık tek hedef golcü.

ZE LUİS TAM FENER’E GÖRE

Sezon başında Leicester City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Slimani’den istenilen performansı alamayan Yanal, Frey ile Soldado’nun da takımın yükünü kaldıracak seviyede olmadığını rapor etti.. Bunun üzerine yönetim, tecrübeli hocanın istediği Spartak Moskova’da forma giyen Ze Luis’e yöneldi. Forvet ve sol kanat mevkinde görev yapan yıldız oyuncu için Yanal “Tam bize göre” dedi.

KULÜBÜ ASLA RİSKE ATAMAYIZ

Yanal, yönetimle yaptığı görüşmede “Küme düşme hattından çıkmak ve rahat nefes almak için mutlaka iyi bir golcüye ihtiyacımız var. Slimani, Soldado ve Frey ile yola devam edemeyiz. Üçü de performans olarak istediğim seviyede değil. İmkanımız varsa Slimani’yi geri gönderin” dedi. Yönetim, 31 Ocak’a kadar Spartak Moskova ile görüşmeleri neticelendirip Ze Luis’e Fener forması giydirmek istiyor.