Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'nin günaydın tweeti ortalığı karıştırdı

F.Bahçe’nin Twitter’ından paylaşılan “Günaydın” tweetine sert tepkiler geldi.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

RİZE karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyeti Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırırken; F.Bahçe Twitter hesabının dün sabah paylaştığı ‘günaydın’ tweetinin altına birçok yorum bırakıldı.

İşte yorumların bazıları: 

“Günaydın mı? Önce uyudunuz mu diye sorun isterseniz.”

“Sen söyle başkanım gün aydın mı?”

“Günaydınlık enerji mi bıraktın güneş doğacak dedik sabah olmasın diye dua eder olduk”

“Bir de hiçbir şey olmamış gibi günaydın diye twit atması yok mu? Dalga mı geçiyorsun admin!”

“Gün Ersun Yanal gelince ayacak”

“Cocu’yu kovarsan gün ayar”

“Gün aymadı Yanal’ı getirinde aysın”

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA