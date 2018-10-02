Fenerbahçe'nin günaydın tweeti ortalığı karıştırdı

RİZE karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyeti Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırırken; F.Bahçe Twitter hesabının dün sabah paylaştığı ‘günaydın’ tweetinin altına birçok yorum bırakıldı.

İşte yorumların bazıları:

“Günaydın mı? Önce uyudunuz mu diye sorun isterseniz.”

“Sen söyle başkanım gün aydın mı?”

“Günaydınlık enerji mi bıraktın güneş doğacak dedik sabah olmasın diye dua eder olduk”

“Bir de hiçbir şey olmamış gibi günaydın diye twit atması yok mu? Dalga mı geçiyorsun admin!”

“Gün Ersun Yanal gelince ayacak”

“Cocu’yu kovarsan gün ayar”

“Gün aymadı Yanal’ı getirinde aysın”