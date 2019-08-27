30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8214
  • 6,4634
  • 286.037
  • 96663.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'nin gündemindeki Guilherme Arana, Atalanta ile masaya oturdu

Fenerbahçe'nin renklerine bağlamaya hazırlandığı iddia edilen Guilherme Arana, Atalanta ile masaya oturdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon tarihi bir başarı yakalayarak Serie A’yı 3.sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Atalanta kadro mühendisliğine devam ederken, Gasperini’nin sol kanada iyi bir futbolcu istediği ve yönetimin ilk tercih olarak Laxalt’la masaya oturduğu belirtildi.

LAXALT ATALANTA'YA SORUN ÇIKARDI

Uruguaylı yıldızı satış listesine koyan Milan’la anlaşmaya varan Atalanta tecrübeli futbolcuyu ikna edemeyince transfer görüşmeleri yarıda kaldı. Laxalt’a yıllık 1,7 milyon Euro vermeyi düşünen İtalyan ekibi, pürüz çıkaran oyuncudan vazgeçerken Bergamo temsilcisi listede olan bir başka sol bek adayı Arana’ya yöneldi. Geçen sene Corinthians’tan 11 milyon Euro karşılığında Sevilla’ya gelen, fakat geçtiğimiz sezon ligde sadece 9 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu İspanya’da beklenen patlamayı yapamazken, Atalanta’nın Arana için girişimlere başladığı, hatta bu transfer için 10 milyon euro’ya el sıkışıldığı bildirildi.

Bugün adı sık sık Fenerbahçe’yle anılan Guilherme Arana’yı her an açıklaması beklenen Serie A ekibi daha önce transfere 33 milyon Euro harcarken, Atalanta’nın Fenerbahçe’den ayrılan Martin Skrtel’i de renklerine bağlaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Bakanlık paylaştı! Pençe-3´te hedefler böyle vuruldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı

Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı

'Kayyumdan hediye' iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt

'Kayyumdan hediye' iddiasına Bakan Soylu'dan yanıt

İstanbul Finans Merkezi için tarih belli oldu

İstanbul Finans Merkezi için tarih belli oldu

Hafter'in komutanından BAE itirafı

Hafter'in komutanından BAE itirafı

Reuters iddia etti: Terör örgütü PKK/YPG çekiliyor mu?

Reuters iddia etti: Terör örgütü PKK/YPG çekiliyor mu?

İhracatından 12 milyon dolar gelir! Dünyadan ilgi giderek artıyor

İhracatından 12 milyon dolar gelir! Dünyadan ilgi giderek artıyor

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

'ABD ile müzakere bugünkü şartlarda mümkün değil'

'ABD ile müzakere bugünkü şartlarda mümkün değil'
 

POPÜLER HABERLER

Satırlı trafik magandası dehşeti

Satırlı trafik magandası dehşeti

Başkan Erdoğan Ahlat'ta...

Başkan Erdoğan Ahlat'ta...

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

Vinç, elektrikli testere ve matkap kullanıldı... Tam 5 saat sürdü

İşte bamya tohumunun mucizevi faydaları...

İşte bamya tohumunun mucizevi faydaları...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA