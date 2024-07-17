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Spor

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Benfica'dan Youssef En-Nesyri için açıklama

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan 27 yaşındaki forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri için Sevilla'dan önemli bir açıklama geldi. Sportif direktör Victor Orta, Faslı futbolcu için Roma'dan herhangi bir teklif gelmediği duyurdu. İşte detaylar...

17 Temmuz 2024 Çarşamba 14:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Benfica'dan Youssef En-Nesyri için açıklama
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Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Youssef En-Nesyri için transfer açıklamasında bulundu.

"GELEN BİR ŞEY YOK"

Orta, Faslı futbolcuları için İtalya ekibi Roma'dan bir teklif almadıklarını söyledi. Victor Orta, "Roma'dan En-Nesyri için gelen resmi bir teklif yok. Roma'dan gelen hiçbir şey yok!" ifadelerini kullandı.

Youssef En-Nesyri'nin adı Fenerbahçe ve Roma ile birlikte Suudi Arabistan'dan Al-Qadsiah ile anılmıştı.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Sevilla ile sözleşmesi 2025'te sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol ve 7 asist yaptı.

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