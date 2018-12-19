Fenerbahçe'nin gündemine gelen Sornoza Corinthians'ta

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde Giuliano ve Josef de Souza'nın satışının ardından, Fluminense'de forma giyen orta saha oyuncusu Junior Sornoza ismi gündeme gelmiş, ancak daha sonra transferden vazgeçilmişti.

24 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, 2 milyon 250 bin Euro karşılığında Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians'a transfer oldu.

10 numara pozisyonunda forma giyen Sornoza, geride kalan sezonda toplam 39 maçta forma giyip 2 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

(Fanatik)