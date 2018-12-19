Fenerbahçe'nin gündemine gelen Sornoza Corinthians'ta
Sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelen Fluminense'nin 10 numarası Junior Sornoza, Corinthians'a transfer oldu.
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde Giuliano ve Josef de Souza'nın satışının ardından, Fluminense'de forma giyen orta saha oyuncusu Junior Sornoza ismi gündeme gelmiş, ancak daha sonra transferden vazgeçilmişti.
24 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, 2 milyon 250 bin Euro karşılığında Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians'a transfer oldu.
10 numara pozisyonunda forma giyen Sornoza, geride kalan sezonda toplam 39 maçta forma giyip 2 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
(Fanatik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.