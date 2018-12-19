Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'nin gündemine gelen Sornoza Corinthians'ta

Sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelen Fluminense'nin 10 numarası Junior Sornoza, Corinthians'a transfer oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde Giuliano ve Josef de Souza'nın satışının ardından, Fluminense'de forma giyen orta saha oyuncusu Junior Sornoza ismi gündeme gelmiş, ancak daha sonra transferden vazgeçilmişti.

24 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, 2 milyon 250 bin Euro karşılığında Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians'a transfer oldu.

10 numara pozisyonunda forma giyen Sornoza, geride kalan sezonda toplam 39 maçta forma giyip 2 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kızgın kangal ve atın inanılmaz kapışması

Kızgın kangal ve atın inanılmaz kapışması

Fenerbahçe'de büyük operasyon

Fenerbahçe'de büyük operasyon

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

Boeing tarafından geliştirilen MQ-25 İHA yüzünü gösterdi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA