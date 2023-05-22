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Spor

Fenerbahçe'nin hedefi Duvan Zapata!

Spor Toto Süper Lig'de gelecek yılın kadrosunu kurmak için harekete geçen Fenerbahçe, Duvan Zapata için kolları sıvadı.

Takvim22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin hedefi Duvan Zapata!
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Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için ciddi bir çalışma içine giren Fenerbahçe'de önemli bir iddia gündeme geldi. Sarı Lacivertliler'in İtalya Ligi Serie A'da Atalanta forması giyen Kolombiyalı santrafor Duvan Zapata ile ilgilendiği iddia edildi.

2015 yılından bu yana Serie A'da forma giyen Zapata'nın Atalanta ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyor. Kolombiyalı golcünün güncel piyasa değeri 10 milyon Euro civarında olsa da oyuncunun 1 yıllık sözleşmesi kalmış olması nedeniyle çok daha uygun bir maliyetle transferinin söz konusu olduğu belirtiliyor.

2019 PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Zapata'nın 2019 yılındaki piyasa değeri ise 45 milyon Euro'idi. 32 yaşında ve 1.89 boyunda olan Zapata, Atalanta dışında Napoli udinese ve Sampdoria formaları da giydi.

Oyuncunun menajeri ile olan görüşmenin olumlu geçtiği, karışılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ve transfere prensip olarak sıcak yaklaşıldığı bilgisi de geldi. 34 kez Kolombiya Milli Takım forması giyen Zapata bu karşılaşmalarda 4 kez fileleri de havalandırdı.

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