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Spor

Fenerbahçe'nin hocası Djordevic maça çıkamayacak

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordevic, rahatsızlığı sebebiyle Aliağa Petkimspor maçında takımın başında yer almayacak.

IHA16 Ocak 2022 Pazar 17:05 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 17:05
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Aleksandar Djordevic için sarı-lacivertli kulüpten açıklamada geldi. Rahatsızlığı sebebiyle takımının Aliağa Petkimspor maçında görev alamayacak olan Djordevic hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic, hastalığı nedeniyle bugünkü karşılaşmada takımımızın başında yer alamayacaktır. Bu süreçte yapılan Covid-19 testi negatif sonuçlanan antrenörümüz, semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönmüştür."

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