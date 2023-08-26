Fenerbahçe'nin hücum hattı rakibi korkutuyor!

İsmail Kartal'ı bu sezon en çok zorlayacak konulardan biri muhtemelen hücum hattında oynatacağı oyuncuları seçmek olacak. Konferans Ligi, Süper Lig fark etmiyor, rakipler değişiyor ama sarı lacivertliler'in yıldızları durmak bilmiyor. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan hücum hattındaki futbolcular, 5-1'lik müthiş Twente zaferinde de resital sundu.

İRFAN'DAN 4 GOL, 3 ASİST



İlk 6 resmi maçta 3 gol, 3 asistle yıldızlaşan Sebastian Szymanski, Hollanda ekibi karşısında yine müthişti. Polonyalı oyuncu önce Oosterwolde'nin harika golünde ortayı açtı, ardından takımını öne geçiren sayıyı kaydetti. Kariyerinin en iyi sezon başlangıçlarından birini yapan İrfan Can Kahveci, ikinci yarının başında girdiği Twente maçında 2 golle geceye damgasını vurdu. Milli oyuncu 7 maçta 4 gol, 3 asistle parladı.

TADİC BOŞ GEÇMEDİ



Kaptan Edin Dzeko, 70. dakikada oyuna girdiği mücadelede golcülüğünü değil, pasörlüğünü konuşturdu. Bu sezonki 3. asistini yaptı. Ve tabi ki Dusan Tadic... Sırp yıldız, Twente maçını boş geçecek gibi görünüyordu. Ancak uzatma bölümünde kazanılan penaltıda topun başına geçen Tadic, topu ağlara göndererek bu sezon 4. gol sevincini yaşadı.

Dünü boş geçse de Ryan Kent ve Batshuayi, Twente karşısında şans bulamayan Cengiz Ünder de hesaba katıldığında, Fenerbahçe'nin hücum gücü rakiplerin kâbusu olmaya devam edecek gibi görünüyor.

OSAYİ SAMUEL SÜPER DÖNDÜ!



Fenerbahçe'de hücum hattının yanı sıra Osayi-Samuel de Twente maçında harika bir dönüş yaptı. Nijeryalı oyuncu, Gaziantep maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bright Osayi Samuel, Maribor ve Samsunspor karşılaşmalarında forma giyememişti. İsmail Kartal, Twente mücadelesinin ikinci yarısında öğrencisini sahaya sürdü.

Sakatlıktan harika bir şekilde dönen 25 yaşındaki oyuncu, önce Szymanski'ye asist yaptı. Samuel ardından uzatma bölümünde takımına penaltı kazandırdı. Tadic'in penaltıyı gole çevirmesiyle birlikte Nijeryalı futbolcu maçı 2 asistle tamamlamış oldu.