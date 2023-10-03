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Spor

Fenerbahçe'nin hücumcuları iş başında! Fantastik dörtlü

Fenerbahçe'de hücum oyuncular gösterdiği performansla göz dolduruyor. Yaz transfer döneminde transfer edilen Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski, takımın skor yükünü çekerken, İrfan Can kahveci de yıldız isimlerin gelmesiyle kendini buldu. İşte sarı lacivertlilerin müthiş dörtlüsünün istatistikleri...

3 Ekim 2023 Salı 09:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin hücumcuları iş başında! Fantastik dörtlü
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Bu sezon lige 7'de 7 ile başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa dahil oynadığı 14'üncü maçından da 14'üncü galibiyetini aldı. Sarı-kanaryanın bu başarısında da en büyük pay teknik direktör İsmail Kartal'ın yanı sıra; şüphesiz ileri dörtlüde görev yapan Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'nin... Bu dört isim, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de attığı 18 golün 14'üne imza attı. 14 golün yanı sıra bu 4'lünün 8 de asisti var.

HÜCUM DÖRTLÜSÜ ÇOK FORMDA

Edin Dzeko, ilk 7 haftada 5 gol, 2 asistlik performans ortaya koyarken, 80 dakikada bir gole katkı yaptı. Taraftarın kısa sürede sevgilisi haline gelen Sebastian Szymanski de 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Polonyalı yıldız da 84 dakikada bir skor katkısı sağladı. İsmail Kartal'la kendini bulan Kahveci ise ligdeki 7 maçta 3 gol, 3 asistle oynuyor. İrfan tam 69 dakikada bir skor üretiyor. Tadic de 1 gol, 2 asistle öne çıkmayı başardı.

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