Fenerbahçe'nin idman haberi fotoğraflarında Cocu'ya yer vermemesi dikkat çekti

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 16:00'da başladı. Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Spartak Trnava maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.