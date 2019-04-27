Fenerbahçe’nin ilacı Ozan Tufan olacak

SEZONUN ilk yarısında disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Fenerbahçe’nin genç orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Ocak’taki ara transferde kendini toparlaması için Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’a kiralanmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteğiyle kiralanan Ozan Tufan, eski formunu bulunca, Kanarya’nın kurmaylarından harekete geçip bu oyuncuya, “Yeni sezonda Fenerbahçe’nin kadrosundasın. Başka kulüplerle transfer görüşmesi yapma” şeklinde bildirim aldı. Çok sevinen Ozan Tufan, “Artık akıllandım. Eski hataları tekrarlamayacağım. Fenerbahçe’ye olan borcumu ödeyeceğim” diye konuştu.