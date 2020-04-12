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Spor

Fenerbahçe Pajtim Kasami ile ilgileniyor

Fenerbahçe önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp transfer çalışmalarına hız verirken, Sion'dan Pajtim Kasami'yi gündemine aldı.

12 Nisan 2020 Pazar 20:13 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 20:15
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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında ve yeni sezon öncesi yaz döneminde Sion'un yıldızı Pajtim Kasami'yi gündeme almıştı.

İsviçre basınında Fenerbahçe'nin oyuncuya olan ilgisi geniş yer bulsa da transfer, son anda gerçekleşmemişti.

KASAMI TAKIMINDAN AYRILIYOR

Bugünlerde ise Kasami, kulübü Sion ile yaşadığı sorunlarla gündemde. Daha önce birçok oyuncuyla problem yaşayan Sion'un başkanı Christian Constantin'in, koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara verilen dönemde maaş kesintisi talebinde bulunduğu Kasami ve 8 takım arkadaşının takımdan gönderilmesine karar verilmişti.

Geçtiğimiz hafta ise Constantin; Kasami, Ermir Lenjani, Birama Ndoye ve Michael Facchinetti'nin tekliflerini kabul ederek takıma geri döndüklerini açıkladı.

Fanatik'in haberine göre Kriz öncesinde Sion'un en çok kazanan oyuncusu konumundaki Kasami'nin, başkanın teklifini kabul etmiş olmasına rağmen sezon sonunda takımdan ayrılabileceği aktarılıyor.

İsviçreli oyuncunun Fenerbahçe ile yeniden görüşmelere başladığı ve Türkiye'ye transfer olabileceği iddia belirtildi.

Kasami'nin bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Yıldız ismin Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse sarı lacivertli kulüp bonservis bedeli ödemeyecek.

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