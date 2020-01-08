08.01.2020 09:28 - Güncelleme: 08.01.2020 09:44

Adil Rami ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Almanya Bundesliga takımlarından Frankfurt'ta forma giyen 28 yaşındaki stoper Simon Falette ile anlaşmaya vardı.

Fransız basınından RMC'nin son dakika olarak servis ettiği habere göre; Fenerbahçe, Adil Rami ile yollarını ayırdı ve Simon Falette'nin transferi için de Frankfurt ile anlaşmaya vardı. Transfer kiralık olarak gerçekleşecek ve Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu elinde olacak.

2017'de Fransa'nın Metz takımından 2.7 milyon Euro'ya Alman ekibine geçen ve sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Gineli stoperin Fenerbahçe'ye yarım sezonluk maliyetinin 250-300 bin Euro olacağı ifade edildi.

(Sporx)