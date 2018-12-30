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Fenerbahçe'nin istediği ancak PSV'ye imza atan Aziz Behich, forma şansı bulamıyor

Sezon başında Fenerbahçe'nin istediği ancak PSV Eindhoven'a transfer olan sol bek Aziz Behich, Hollanda'da ilk yarıyı sadece 70 dakika oynayarak tamamlayabildi.

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Sezon başı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği ancak Bursaspor'dan PSV Eindhoven'a transfer olan Aziz Behich, Hollanda'da şans bulamıyor.

PSV'nin 1.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek kadrosuna kattığı Aziz Behich, ilk yarıda sadece 70 dakika forma şansı bulabildi.

Sezon başında Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği 27 yaşındaki sol bek ile sarı lacivertli takımın hala ilgilendiği ancak FIFA kuralları nedeniyle devre arası transfer olamayacağı belirtildi.

SEZON SONUNU BEKLİYOR

FIFA kurallarına göre bir futbolcu, aynı sezon içinde 3 farklı takımın formasını giyemiyor. Behich, sezona Bursaspor ile başladığı ve Süper Lig'de 3 maça çıktığı için transfer olmak için sezon sonunu beklemek zorunda. Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin de ilgilendiği oyuncu, yine aynı sebepten dolayı devre arasında transfer olamayacak.

Avustralya Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösteren ve ardından PSV'ye transfer olan Aziz Behich, PSV'de son olarak Hollanda Kupası'nda şans bulmuş ancak iyi bir performans gösterememişti. Türk asıllı sol bek, bu sezon Hollanda Ligi'nde sadece 4 maça çıkarken 70 dakika sahada kalabildi.

(Sporx)

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