Fenerbahçe'nin istediği Fabregas, Milan'a gidiyor
Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılan Fabregas için Milan teklifini iletti.
Serie A takımlarından Milan, sezon sonu Chelsea ile sözleşmesi sona erecek İspanyol futbolcu Cesc Fabregas için harekete geçti.
İtalyan basınının haberine göre Milan, transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılan Fabregas'ın menajerleriyle iletişime geçti ve tekliflerini iletti.
2.5 YILLIK SÖZLEŞME
Ocak ayı transfer döneminde Fabregas'ı kadrosuna katmak isteyen Milan'ın İspanyol orta sahaya 2.5 yıllık teklif sunduğu belirtildi.
Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Parma maçının ardından yaptığı açıklamada Fabregas'ı takımında görmek istediğini söylemişti.
(Sporx)
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